Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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15.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 28,64 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 28,64 USD abwärts. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,28 USD nach. Bei 28,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 162'885 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 127,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 753.21 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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