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14.10.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health knickt am Mittwochabend ein

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health knickt am Mittwochabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 6,0 Prozent auf 27,92 USD ab.

Hims & Hers Health
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Um 20:26 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 6,0 Prozent auf 27,92 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 27,92 USD. Mit einem Wert von 29,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 966'645 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,79 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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