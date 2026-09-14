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14.09.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Montagabend hoch

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Montagabend hoch

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 29,10 USD.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 29,10 USD. Bei 29,44 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 976'844 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,78 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.83 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen.

2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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