Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 28,42 USD nach oben. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,80 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 394'331 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 129,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 51,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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