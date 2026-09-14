Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag im Plus
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 28,42 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 28,42 USD nach oben. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,80 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 394'331 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 129,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 51,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hims & Hers Health
|
16:29
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.05.26
|Hims & Hers-Aktie bricht zweistellig ein: Anleger von Q1-Zahlen enttäuscht (finanzen.ch)
Analysen zu Hims & Hers Health
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.