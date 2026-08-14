Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 28,27 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,27 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 635'002 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,95 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 51,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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