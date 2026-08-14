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14.08.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,72 USD.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,72 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 28,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,02 USD. Zuletzt wechselten 241'232 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 127,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,449 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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