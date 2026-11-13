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13.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health schiebt sich am Freitagabend vor
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,83 USD.
Das Papier von Hims Hers Health legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 19,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 19,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 681'290 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Bei 40,98 USD erreichte der Titel am 06.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 51,61 Prozent niedriger. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 44,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 09.11.2026. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 890.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,892 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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