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13.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 19,43 USD ab.
Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 19,43 USD abwärts. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,26 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 279'684 Hims Hers Health-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,98 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,91 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 09.11.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 890.37 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 598.98 Mio. USD umgesetzt.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Hims & Hers Health am 13.11.2026
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