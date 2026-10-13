Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 29,80 USD abwärts. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,79 USD ab. Mit einem Wert von 29,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 872'430 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 54,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind