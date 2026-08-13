Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health wird am Nachmittag ausgebremst

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,87 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,54 USD nach. Bei 29,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 504'420 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Gewinne von 118,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 54,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind