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12.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 20,08 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,5 Prozent auf 20,08 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,50 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 19,56 USD. Zuletzt wechselten 974'677 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2025 bei 40,98 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 51,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 09.11.2026 vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 890.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598.98 Mio. USD in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,846 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Hims & Hers Health am 12.11.2026
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