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12.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 19,93 USD abwärts.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 19,93 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 19,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 447'769 Hims Hers Health-Aktien.
Am 06.12.2025 markierte das Papier bei 40,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 105,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 45,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 09.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 890.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 598.98 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,846 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Hims & Hers Health am 12.11.2026
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