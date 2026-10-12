Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verliert am Montagabend

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 30,71 USD. Bei 30,34 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 788'062 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,60 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 123,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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