Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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12.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 31,26 USD.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 31,26 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 31,79 USD. Bei 31,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 322'681 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 127,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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