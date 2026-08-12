Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend in Rot

Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 30,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,25 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'506'708 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,69 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 119,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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