Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 29,71 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 29,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,66 USD. Bisher wurden via New York 578'394 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,29 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 119,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,449 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind