Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Bullenmodus

Um 20:26 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,3 Prozent auf 20,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 20,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,27 USD. Bisher wurden heute 2'247'788 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 41,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 101,12 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 33,06 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Hims Hers Health liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 890.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 598.98 Mio. USD umsetzen können.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,846 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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