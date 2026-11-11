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11.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 19,57 USD.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 19,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 19,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 826'629 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 41,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 110,94 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Abschläge von 29,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 09.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 890.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,65 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,846 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Hims & Hers Health am 11.11.2026
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