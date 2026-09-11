Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 26,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 455'124 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 139,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,577 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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