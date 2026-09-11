Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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11.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,19 USD ab.
Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 27,19 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 26,75 USD. Bei 27,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 225'469 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 140,13 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 97,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,577 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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