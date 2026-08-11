Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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11.08.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 31,09 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 31,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 29,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,45 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'942'544 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 110,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 55,81 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 11.05.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608.10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,171 USD je Hims Hers Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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