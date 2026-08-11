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11.08.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 31,22 USD nach.

Hims & Hers Health
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Um 16:28 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 31,22 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,42 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 903'052 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 52,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 127,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.05.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608.10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD in den Büchern standen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,171 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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