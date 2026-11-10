Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 17,8 Prozent auf 18,86 USD abwärts. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 18,41 USD. Bei 22,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'032'186 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 42,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 126,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 27,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Hims Hers Health veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 25,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 598.98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,677 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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