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10.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 17,8 Prozent auf 18,86 USD abwärts.
Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 17,8 Prozent auf 18,86 USD abwärts. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 18,41 USD. Bei 22,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'032'186 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 42,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 126,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 27,13 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Hims Hers Health veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 25,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 598.98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,677 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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