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10.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 12,3 Prozent auf 20,13 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 12,3 Prozent auf 20,13 USD. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 19,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,12 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'411'409 Hims Hers Health-Aktien.
Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 112,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 46,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 598.98 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,677 USD je Hims Hers Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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