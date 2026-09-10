Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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10.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 27,62 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 27,62 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,15 USD nach. Bei 27,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 378'845 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Bei 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 57,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 50,25 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.83 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,577 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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