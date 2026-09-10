Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Nachmittag südwärts

Die Hims Hers Health-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,70 USD abwärts. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,15 USD ein. Bei 27,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183'261 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 135,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,577 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind