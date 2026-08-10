Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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10.08.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hims Hers Health-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 31,57 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 31,57 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 32,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 30,90 USD. Bei 31,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 930'306 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Bei 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,48 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 11.05.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 608.10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,126 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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