Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 32,27 USD nach oben. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 32,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 526'130 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 102,32 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Mit Abgaben von 57,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 11.05.2026. Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 608.10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,126 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden