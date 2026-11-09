Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 23,20 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 22,99 USD. Bei 25,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'111'654 Stück gehandelt.

Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,68 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,97 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 40,78 Prozent wieder erreichen.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 753.21 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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