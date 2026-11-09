|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 23,20 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 23,20 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 22,99 USD. Bei 25,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'111'654 Stück gehandelt.
Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,68 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,97 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 40,78 Prozent wieder erreichen.
Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 753.21 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hims & Hers Health
|
20:27
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
12.05.26
|Hims & Hers-Aktie bricht zweistellig ein: Anleger von Q1-Zahlen enttäuscht (finanzen.ch)
Analysen zu Hims & Hers Health
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.