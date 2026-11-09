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09.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 24,26 USD.
Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 25,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'115'008 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 75,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,36 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 753.21 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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