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09.10.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Abend an

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Abend an

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,9 Prozent auf 30,28 USD zu.

Hims & Hers Health
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Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 20:26 Uhr 7,9 Prozent. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 30,28 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,34 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 961'052 Aktien.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 753.21 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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