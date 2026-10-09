Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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09.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 29,28 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 29,28 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,63 USD. Bei 28,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 408'071 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,29 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,98 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 53,07 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 753.21 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Hims & Hers Health am 09.10.2026
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