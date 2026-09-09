Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health wird am Mittwochabend ausgebremst

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 27,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 27,27 USD. Mit einem Wert von 28,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 534'548 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 136,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 50,33 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,577 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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