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09.09.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 27,52 USD abwärts.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 27,52 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,27 USD. Bei 28,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 235'287 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Mit einem Zuwachs von 137,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,07 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 753.21 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,577 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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