Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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08.10.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Hims Hers Health
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 28,02 USD ab.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 28,02 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,50 USD nach. Bei 29,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1'035'504 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 133,05 Prozent zulegen. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 103,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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