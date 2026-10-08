Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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08.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 28,83 USD abwärts.
Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 28,83 USD ab. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,62 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 29,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229'245 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 126,47 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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