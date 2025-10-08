Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend stabil

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 57,97 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 60,13 USD. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 57,04 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,38 USD. Zuletzt wurden via New York 2'675'050 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 25,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,36 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 233,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health liess sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315.65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544.83 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Aktien von Novo Nordisk im Aufwind, GoodRx-Aktie in Rot: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit

Hims & Hers-Aktie nach Verlusten erneut schwächer: Streit mit Novo Nordisk überschattet Hims-&-Hers-Zahlen

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen