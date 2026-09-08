Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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08.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend höher
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 28,17 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 28,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 27,73 USD. Zuletzt wechselten 731'017 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,577 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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