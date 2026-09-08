Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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08.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 28,05 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 28,05 USD. Die Hims Hers Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,24 USD. Bei 27,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 231'372 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 57,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 104,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,577 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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