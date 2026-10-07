Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend höher

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,72 USD. Bei 28,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347'181 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 119,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 53,77 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Hims Hers Health gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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