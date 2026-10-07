Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 29,27 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 28,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 28,85 USD. Zuletzt wurden via New York 153'363 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 123,06 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,06 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,589 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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