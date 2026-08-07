Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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07.08.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hausse bei Hims Hers Health am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,6 Prozent auf 31,33 USD.
Das Papier von Hims Hers Health legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,6 Prozent auf 31,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 31,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 618'682 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 52,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Mit einem Kursverlust von 56,14 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 11.05.2026 vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608.10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,126 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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