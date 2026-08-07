Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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07.08.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 30,38 USD.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 30,38 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 30,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 202'089 Stück.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 114,91 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 121,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Hims Hers Health liess sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 608.10 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,126 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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