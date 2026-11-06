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06.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health haussiert am Freitagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 7,5 Prozent.
Die Hims Hers Health-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,5 Prozent auf 25,87 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 25,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'178'842 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 43,87 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 69,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 88,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 10.08.2026. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 598.98 Mio. USD umsetzen können.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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