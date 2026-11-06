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06.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag auf Höhenflug
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,6 Prozent auf 25,64 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 6,6 Prozent auf 25,64 USD zu. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 25,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535'929 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 43,87 USD. 71,10 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 598.98 Mio. USD umgesetzt.
2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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