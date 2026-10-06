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06.10.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Dienstagabend nach

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Dienstagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 29,33 USD.

Hims & Hers Health
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Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 29,33 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,08 USD nach. Bei 30,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 714'758 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 113,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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