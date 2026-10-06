Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag im Minusbereich

Die Hims Hers Health-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 29,15 USD abwärts. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,08 USD. Bei 30,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269'162 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 55,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 52,86 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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