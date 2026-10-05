Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 29,65 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,82 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,91 USD. Zuletzt wechselten via New York 523'570 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 54,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 115,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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