Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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05.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health macht am Montagnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 29,62 USD zu.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 29,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,91 USD. Bisher wurden via New York 236'761 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 54,63 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Mit Abgaben von 53,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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