Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Freitagabend südwärts

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 27,60 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,39 USD. Mit einem Wert von 27,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 564'980 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 50,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.83 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,577 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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